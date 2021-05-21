Житель Саранска, до смерти избивший знакомого, девять лет проведет в тюрьме

Житель Саранска, который убил своего знакомого, несколько лет проведет в тюрьме.

В конце декабря прошлого года указанный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения и находясь в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений горожанин несколько раз ударил пострадавшего рукой по лицу, а затем стал избивать его фрагментом пластмассовой трубы. От полученных телесных повреждений знакомый преступника скончался.

В начале июля нынешнего года Октябрьский районный суд Саранска приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.

Приговор районного суда решили обжаловать обе стороны. Родная сестра до смерти избитого гражданина посчитала меру наказания слишком мягкой. Адвокат злоумышленника заявил о чрезмерной суровости приговора суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии оставила постановление районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru