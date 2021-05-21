В Чамзинском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло»

Сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» совместно с отрядом ЮИД МБОУ «Комсомольская СОШ № 2» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД и школьники проводили профилактическую работу с водителями, напоминая о том, что ребенок в автомобиле должен быть пристегнут.

Каждому из водителей организаторы акции довели цифры статистики детского дорожно-транспортного травматизма, а также назвали примеры, когда водители пренебрегли безопасностью ребенка в автомобиле, в результате чего поездки закончились трагедиями.

Также читайте о том, что в Саранске прошла акция «Умный пешеход».

Источник: гибдд.рф