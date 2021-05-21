В Ковылкино воспитанники детского сада приняли участие в мероприятии «Веселый светофор»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с представителями Общественного совета при ММО организовали для воспитанников детского сада «Сказка» города Ковылкино праздничное мероприятие «Веселый светофор».

Основной целью акции стало формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Веселые сказочные персонажи разыграли целое представление, во время которого малышам наглядно продемонстрировали правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, а также правила поведения в транспортном средстве. Кроме того, дошколятам объяснили, что игры вблизи проезжей части опасны.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

Источник: гибдд.рф