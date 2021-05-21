Жителя Саранска осудили за покушение на сбыт кокаина

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт кокаина.

В ноябре прошлого года 35-летний житель Саранска с целью сбыта кокаина массой более 45 г оборудовал тайник в жилом доме, в который поместил сверток с наркотическим средством.

Оборудовав тайник, преступник опубликовал на сайте интернет-магазина информацию о его местонахождении. Позднее сверток с наркотическим средством был обнаружен и изъят сотрудниками полиции.

Кроме того, в ноябре 2020 года злоумышленник, направляясь на автомобиле в Саранск, был остановлен сотрудниками полиции. В ходе досмотра транспортного средства стражами порядка было изъято 2 полимерных пакета с кокаином общей массой более 9,2 г.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru