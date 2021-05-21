В Саранске на несколько дней ограничат движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске в течение нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Титова.

В период с 07:00 11 сентября до 20:00 13 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по ул. Титова на участке от ул. А. Невского до ул. Мичурина.

Рассматриваемое ограничение будет введено в целях обеспечения безопасности и организации движения в период ремонта дорожного полотна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru