В Саранске 41-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве брата сожительницы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве брата своей сожительницы.

В конце июня нынешнего года 41-летний житель Саранска, находясь в своей квартире, поссорился с гражданской женой. В определенный момент в конфликт вмешался брат женщины, который в тот момент находился в жилье. В итоге начался процесс выяснения отношений между хозяином квартиры и родственником его сожительницы. В ходе ссоры 41-летний горожанин ударил оппонента ножом в брюшную полость. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф