Жителя Чамзинского района осудили за кражу велосипеда

В Чамзинском районе выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в краже велосипеда.

В конце мая нынешнего года 45-летний житель посёлка Комсомольский, зайдя в подъезд многоквартирного дома, в котором проживает его знакомый, обратил внимание на оставленный без присмотра спортивный велосипед. Мужчина выкатил двухколесное транспортное средство из подъезда и уехал на нём домой. Гражданин намеревался продать велосипед, но не успел, поскольку был задержан стражами порядка.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф