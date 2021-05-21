Полицейские изъяли марихуану у жителя Ковылкинского района

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

Летом нынешнего года 46-летний житель указанного района обнаружил на обочине дороги в Инсарском районе дикорастущие кусты конопли. Мужчина собрал и высушил растения для дальнейшего потребления.

На чердаке дома гражданина полицейские обнаружили запрещенное вещество. Масса изъятой марихуаны составила 321 грамм.

В отношении жителя Ковылкинского района был возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2018 году мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Источник: 13.мвд.рф