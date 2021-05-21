В Саранске пройдет чемпионат Мордовии по распайке компьютерных плат

В Мордовии состоится чемпионат среди студентов техникумов и вузов по распайке компьютерных плат.

Указанное мероприятие пройдет в Саранске 13 сентября. В соревнованиях будут участвовать 6 команд. Участников чемпионата будут оценивать по нескольким критериям, среди которых скорость распайки, количество распаянных элементов, чистота работы и др.

Также в рамках мероприятия будет проводится сбор электроники на утилизацию от жителей города. Граждане, которые сдадут больше всего техники на переработку, получат ценные призы.

Чемпионат начнется в 12:00 на Советской площади.

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Источник: e-mordovia.ru