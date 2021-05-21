Интернет-мошенник оставил студентку из Саранска без денег и гитары

В Саранске девушка лишилась денег при попытке приобрести гитару на популярном сайте.

Некоторое время назад 19-летняя гражданка, являющаяся студенткой музыкального училища, на популярном сайте объявлений обнаружила публикацию с предложением о покупке гитары. Девушка связалась с продавцом. Последний прислал студентке ссылку на другой сайт. Перейдя по этому электронному адресу, девушка ввела данные своей банковской карты, после чего с её счета были списаны денежные средства в сумме 6,4 тыс. рублей. Гитару студентка так и не получила.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф