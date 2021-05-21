Трое жителей Ардатовского района пойдут под суд за кражу козы

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, которые обвиняются в краже козы.

Летом нынешнего года трое безработных жителей указанного района 1979, 1981 и 1995 годов рождения отвязали козу, пасущуюся на лужайке, похитили её, а затем забили на мясо. Мужчины планировали продать мясо, дабы купить на вырученные деньги спиртное, но не нашли покупателей, вследствие чего выбросили тушу животного.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф