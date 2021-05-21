Жительница Саранска лишилась денег, бронируя поездку на одном из популярных сайтов

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, бронируя поездку на сайте по поиску попутчиков.

Несколько дней назад 43-летняя жительница Саранска, используя популярный сервис по поиску попутчиков, забронировала поездку в Нижний Новгород. Водитель попросил внести предоплату. Перечисляя деньги, женщина сообщила незнакомцу реквизиты своей банковской карты и другие учетные данные. В итоге со счета горожанки были списаны все имеющиеся денежные средства в сумме 49,6 тыс. рублей.

В настоящее время представителями правоохранительных органов проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф