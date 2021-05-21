Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Ковылкино

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода проводятся ежедневные профилактические мероприятия в подведомственных районах.

Недавно были проведены профилактические мероприятия в местах общественного пребывания жителей Ковылкино.

С каждым гражданином была проведена профилактическая беседа по противопожарной безопасности. Также вручались памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

В общей сложности было проинструктировано 76 граждан.

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Источник: 13.mchs.gov.ru