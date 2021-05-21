Прокуратура Атяшевского района выявила нарушения трудового законодательства

Прокуратурой Атяшевского района была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в АО «Завод маслодельный «Атяшевский».

В ходе указанной проверки было установлено, что в указанной организации нарушаются сроки выплаты заработной платы и отпускных после объявления простоя. За август 2021 года в данной организации образовалась задолженность по зарплате и оплате отпускных перед 45 работниками на сумму 458 тыс. рублей.

В отношении генерального директора АО «Завод маслодельный «Атяшевский» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Задолженность была погашена в полном объеме. Одно должное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru