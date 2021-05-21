В Ардатовском районе в ДТП пострадал 20-летний автомобилист

В Ардатовском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 20-летний молодой человек.

Происшествие произошло утром 10 сентября на 71-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 20-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Нива», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «Лада-Веста».

Пострадал водитель «Нивы». Молодой человек был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ромодановском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: гибдд.рф