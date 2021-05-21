В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими.

Указанное происшествие произошло вечером 10 сентября на территории Пролетарского района города. На улице Победы 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21043 в состоянии алкогольного опьянения, совершая левый поворот на перекрестке, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Шкода-Суперб», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель ВАЗа доставлялся в больницу, откуда он был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи. Его пассажир 55-летнего возраста был госпитализирован. Кроме того, помощь медиков понадобилась 6-летней пассажирке иномарки. Девочка доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф