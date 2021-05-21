В Саранске водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 10 сентября на территории Ленинского района города. Возле дома № 57, расположенного по адресу – улица Полежаева, 63-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершил наезд на 25-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф