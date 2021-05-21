В Чамзинском районе ДТП унесло жизнь 36-летнего мужчины

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 36-летний гражданин.

Происшествие произошло поздним вечером 10 сентября на 42-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Ситроен».

От полученных телесных повреждений водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 38-летнему водителю «Ситроена» и его пассажирке того же возраста.

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Источник: гибдд.рф