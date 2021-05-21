В Краснослободском районе по вине пьяного подростка произошло ДТП с пострадавшими

В Краснослободском районе пьяный несовершеннолетний автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие произошло поздним вечером 10 сентября на 1-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Краснослободск, Темников и Селищи. По предварительной информации, 15-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21093, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадали четыре пассажирки ВАЗа. Девушка 20-летнего возраста была госпитализирована. Ещё одна 20-летняя пострадавшая и две гражданки 18-летнего возраста доставлялись в больницу, откуда были отпущены после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф