В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали два подростка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два несовершеннолетних парня.
Происшествие произошло днём 11 сентября на территории населенного пункта Школа Тракторных Бригадиров. В лесном массиве 15-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по грунтовой дороге, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.
Водитель машины и его 15-летний пассажир были госпитализированы в районную больницу.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф