В Саранске загорелся мусор в гараже

В Саранске произошло возгорание мусора в гараже.

Днём 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. В металлическом гараже, расположенном по указанному адресу, загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в гараже на площади, составляющей 0,3 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru