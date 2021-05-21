В Саранске загорелся мусор в гараже

В Саранске произошло возгорание мусора в гараже.
Днём 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. В металлическом гараже, расположенном по указанному адресу, загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор в гараже на площади, составляющей 0,3 кв. м.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Краснослободском районе загорелся жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru