В Зубово-Полянском районе ДТП унесло жизнь 29-летнего автомобилиста

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 29-летнего гражданина.

Происшествие произошло днём 12 сентября на 3-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну, Ширингуши и Булдыгино. По предварительной информации, 29-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21053, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

Известно, что у 29-летнего гражданина не было водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф