В Саранске пьяный водитель иномарки устроил ДТП

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло в ночь на 12 сентября на улице Московской. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай» в состоянии алкогольного опьянения, из-за превышения скорости не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с машиной той же марки.

Виновник аварии и 69-летний водитель второго транспортного средства были госпитализированы в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф