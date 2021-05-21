В Саранске в результате ДТП пострадала 36-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 12 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Короленко 60-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-210740 врезался во внедорожник марки «Тойота», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Пострадала 36-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф