В Лямбирском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадала пенсионерка

В Лямбирском районе в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадала пенсионерка.

Происшествие произошло утром 12 сентября на 176-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «ДАФ», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки «Ниссан», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 75-летняя пассажирка легковушки. Пенсионерка была госпитализирована.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе ДТП унесло жизнь 29-летнего автомобилиста.

Источник: гибдд.рф