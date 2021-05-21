В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали 14-летняя девочка и 7-летний мальчик

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 14-летняя девочка и 7-летний мальчик.

Происшествие произошло днём 12 сентября на 17-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 34-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено», превысив скорость, не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Пострадали два пассажира иномарки, среди которых 14-летняя девочка и 7-летний мальчик. Пострадавшие доставлялись в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пассажиры иномарки были отпущены домой.

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Источник: гибдд.рф