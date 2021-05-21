В Ардатовском районе в ДТП погиб водитель мотоблока

На территории Ардатовского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло вечером 12 сентября на одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Малое Кузьмино и Мишуково. По предварительной информации, 58-летний водитель мотоблока, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю, марка которого пока что не была установлена, в результате чего транспортные средства столкнулись.

От полученных телесных повреждений водитель мотоблока скончался.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф