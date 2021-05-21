В Ковылкинском районе сгорела баня

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Вечером 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красный Шадым. Возле дома № 8, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 28 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru