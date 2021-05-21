В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.

Вечером 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Лихачева, загорелся мусор. Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе сгорела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru