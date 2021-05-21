В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии было зафиксировано увеличение уровня преступности.

В период с января по август нынешнего года на территории республики было зарегистрировано 5925 преступлений. Данный показатель на 2,2% превышает тот уровень преступности, который был зафиксирован годом ранее.

В структуре преступности увеличилось на 1,3% количество особо тяжких преступлений, на 8,8% – тяжких и настолько же – средней тяжести. Уменьшилось на 3,3% количество преступлений небольшой тяжести.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1261, Октябрьский – 1024, Пролетарский – 746), а также в Рузаевском районе (604).

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Источник: epp.genproc.gov.ru