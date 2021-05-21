В Саранске продлили ограничение движения транспортных средств по улице Титова

В Саранске было принято решение о продлении ограничения движения транспортных средств по улице Титова.

В связи с ремонтом дороги исключение стоянки и ограничение движения транспортных средств по улице Титова на участке от ул. А. Невского до ул. Мичурина было продлено до 20:00 15 сентября.

Исключение составляет спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru