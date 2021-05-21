В Мордовии опробуют новую систему оплаты труда учителей

Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента введут в пяти регионах России: Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии.

В рамках эксперимента изменится порядок начисления зарплаты педагогам дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Пилотный проект продлится год и стартует в мае 2022 года.

В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. О каких суммах пойдет речь, станет известно к апрелю 2022 года

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Источник: e-mordovia.ru