В Саранске 19-летний водитель иномарки сбил 15-летнего парня

В Саранске подросток попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло утром 13 сентября на территории Октябрьского района города. На улице Транспортной 19-летний водитель автомобиля марки «Киа» совершил наезд на 15-летнего подростка, который стоял на проезжей части.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф