В Саранске в результате ДТП пострадали две женщины

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло вечером 13 сентября на улице Полежаева. По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот на перекрестке, не предоставил преимущество в движение автомобилю марки «Шкода-Октавия», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали две пассажирки «Лады» 21- и 45-летнего возраста. Участницы ДТП доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф