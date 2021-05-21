В Рузаевском районе в ДТП пострадал 77-летний автомобилист

В Рузаевском районе пострадал пожилой водитель съехавшего в кювет автомобиля.

Происшествие произошло вечером 13 сентября на 6-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Мордовская Пишля и Булгаки. По предварительной информации, 77-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки УАЗ, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф