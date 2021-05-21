В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Ранним утром 13 сентября на улице Лесной сотрудникам ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Рено». За рулем транспортного средства находился 40-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОП № 3 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф