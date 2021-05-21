В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Коммунистической

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической.

В период с 07:00 15 сентября до 20:00 17 сентября будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической от улицы Ботевградской до улицы Гагарина.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

Данное ограничение будет введено для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период ремонта дорог.

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Источник: adm-saransk.ru