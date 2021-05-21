Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в незаконном сбыте сильнодействующих веществ

В Саранске выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ.

Житель Саранска 26-летнего возраста, занимаясь атлетическим видом спорта, стал употреблять анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, которые приобретал у неизвестного лица.

В январе текущего года молодой человек заказал один флакон с маслянистой жидкостью, содержащей тестостерона пропионат, являющийся сильнодействующим веществом, массой не менее 10,15 г.

Спустя полгода обвиняемый, действуя из корыстных побуждений и достоверно зная, что сбыт сильнодействующих веществ на территории РФ запрещен, предложил своему приятелю приобрести у него стероиды. Последний согласился. Во время встречи у торгового центра, расположенного по адресу – улица Советска, парень передал товарищу за денежное вознаграждение ампулу с веществом, которую тот стал хранить для личного потребления.

В последующем молодых людей задержали сотрудниками УНК МВД по Мордовии.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф