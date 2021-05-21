В Саранске 23-летний парень обвиняется в краже денег у тещи

В Саранске на рассмотрении суда находятся материалы уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств у своей тещи.

В мае нынешнего года 23-летний житель Саранска похитил денежные средства в сумме 62 тыс. рублей, принадлежащие его 44-летней теще. Затем молодой человек уехал в Москву устраиваться на работу. Деньги тещи парень потратил на проживание, покупку еды и спиртного.

Свою вину молодой человек не отрицает.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении 23-летнего жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф