Житель Саранска во время ссоры укусил гражданскую жену

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который во время ссоры укусил свою гражданскую супругу.

В конце августа нынешнего года 32-летний житель Саранска поссорился со своей 42-летней гражданской женой. В процессе выяснения отношений женщина нагрубила сожителю. Последний в ответ на это укусил гражданскую жену в область левого виска. Медиков вызвала дочь мужчины, которая стала свидетельницей конфликта.

Пострадавшая была доставлена в одну из больниц Саранска, где ей наложили пять швов.

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Источник: 13.мвд.рф