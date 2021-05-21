Житель Мордовии из-за давнего конфликта с соседками повредил шины на двух машинах

В Ардатовском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который повредил шины на двух автомобилях.

В ночь на 6 сентября нынешнего года 42-летний житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, порезал шины на двух автомобилях марок «Мицубиси» и «Лада», принадлежащих его соседкам.

Выяснилось, что около 3 лет назад мужчина поссорился с упомянутыми соседями. Конфликт произошел из-за того, что каждой из сторон ссоры показалось, что в процессе расчистки придомовой территории снег сбрасывается ближе к её участку.

Противоправные действия мужчина совершил, намереваясь отомстить за указанную ссору.

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Источник: 13.мвд.рф