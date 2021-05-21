В Мордовии был задержан житель Нижнего Новгорода, подозреваемый в краже иконы из церкви

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Нижнего Новгорода, который подозревается в краже иконы из церкви.

Несколько дней назад 51-летний житель Нижнего Новгорода, находясь проездом в Торбеево, зашел в местную церковь, где похитил икону, намереваясь её в дальнейшем продать.

В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В отношении жителя Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф