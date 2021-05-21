Жительница Мордовии, пытаясь заработать на электронных торгах, потеряла 265 тысяч рублей

В Лямбирском районе местная жительница лишилась денежных средств при попытке заработать на электронных торгах.

Летом нынешнего года 38-летняя жительница указанного района зарегистрировалась на сайте по проведению торгов на валютном рынке. Женщина вносила на свой счет денежные средства в целях получения прибыли посредством торговли акциями на бирже. В конце августа гражданка решила обналичить заработанные деньги, но администрация сайта перестала выходить на связь.

В итоге жительница Лямбирского района лишилась 265,3 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф