Мошенники оставили 27-летнего жителя Саранска без интима и денег

В Саранске местный житель лишился денежных средств, намереваясь провести время в компании представительницы одной из древнейших профессий.

В конце августа 27-летний житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о предоставлении интимных услуг. Молодой человек позвонил по телефонному номеру, указанному в данном объявлении. С неизвестным гражданином, который ответил на звонок, парень договорился о предстоящей встрече с девушкой. Незнакомец заявил, что изначально горожанин должен перечислить на его счет денежные средства в сумме 9 тыс. рублей в качестве страховки, гарантирующей безопасность так называемой ночной бабочки, и предоплаты за услуги.

Молодой человек выполнил требования мошенника, а затем отправился по адресу, который продиктовал ему незнакомец и указал в качестве места встречи с девушкой. Последняя на встречу с целью дальнейшего соития так и не пришла.

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Источник: 13.мвд.рф