В Саранске осудили мужчину, ударившего ножом посетителя бара

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом парня.

В ночь на 15 апреля нынешнего года 33-летний житель Саранска проводил время в баре, расположенном по адресу – улица Лихачева. В определенный момент мужчина поссорился с другим посетителем заведения 28-летнего возраста. В процессе выяснения отношений 33-летний горожанин ударил оппонента в живот имевшимся при себе ножом.

Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, выбежал из бара и направился в сторону домов, расположенных по адресу – улица Косарева, где его в бессознательном состоянии обнаружила сожительница, которая вызвала медиков. Пострадавший был госпитализирован. Медики спасли молодого человека.

В кратчайшие сроки преступник был задержан. Мужчина заявил, что ссора произошла из-за непристойного поведения сожительницы пострадавшего. Известно, что в текущем году 33-летний житель Саранска вернулся из тюрьмы, где с 2017 года отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф