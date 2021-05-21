Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за август

В августе нынешнего года было составлено 62 протокола должностными лицами администрации Пролетарского района Саранска и уполномоченными должностными лицами полиции.

За отчетный период было проведено 2 заседания комиссии, на которых было рассмотрено 36 протоколов и привлечено к административной ответственности 36 физических лиц.

Сумма наложенных штрафов составила 52,2 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов равна 31,6 тыс. рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов было направлено 50 постановлений административной комиссии.

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Источник: adm-saransk.ru