В Саранске неизвестные повредили кнопку вызова лифта и камеру наблюдения в подъезде многоквартирного дома

В Саранске стражами порядка проводится проверка по факту повреждения общедомового имущества.

Накануне в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Саранску поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома, расположенного по адресу - улица 1-я Набережная. Как пояснила женщина, вечером 12 сентября неизвестные повредили кнопку вызова лифта и камеру наблюдения, находящуюся в подъезде.

Было установлено, что к произошедшему причастны двое мужчин.

В настоящий момент устанавливается сумма ущерба. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Также читайте о том, что в Саранске осудили мужчину, ударившего ножом посетителя бара.

Источник: 13.мвд.рф