В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 14 сентября на Юго-Западном шоссе. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211340, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении экскаватор марки «Вольво».

В результате ДТП пострадали автомобилист и два его пассажира, среди которых 23-летняя девушка и 2-месячный ребенок. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф