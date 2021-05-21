В Торбеевском районе был задержан пьяный водитель мотоблока

В Торбеевском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель мотоблока.

Днём 14 сентября в селе Слаим указанного района инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» был остановлен мотоблок марки «Целина», которым управлял 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Торбеевский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф