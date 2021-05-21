В Саранске оштрафовали девушку, которая повредила автомобиль и применила насилие в отношении полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в повреждении автомобиля и применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В ночь на 3 апреля нынешнего года 19-летняя гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, возле развлекательного центра поссорилась с ранее незнакомым мужчиной. Девушка несколько раз ударила ногой по автомобилю оппонента. Последний вызвал полицейских. Горожанка обругала одного из прибывших по вызову стражей порядка, используя нецензурную лексику. Затем девушка, уже находясь в отделении полиции, ударила сотрудника правоохранительных органов.

В ходе экспертизы было установлено, что в результате действий горожанки на машине мужчины, с которым она поссорилась, образовались вмятины и царапины. Стоимость восстановительного ремонта составила 19,2 тыс. рублей.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru